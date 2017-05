Peaminister Ratas teab, et USA on pühendunud Eesti kaitsmisele, ja lubas Soomele vajadusel abi

Peaminister Jüri Ratas ütles intervjuus Soome meediaettevõttele Lännen Media, et Eestis teatakse, et USA on pühendunud Eesti kaitsmisele kõigis olukordades, ning lubas, et Eesti aitab Soomet, kui julgeolekualane olukord seda nõuab.

Rataselt küsiti, millise sõnumi andis USA president Donald Trump NATO riikidele Euroopas.

„Esiteks, ei ole ei NATO Euroopa ega Põhja-Ameerika liitlasi, NATO on üks organisatsioon, mis koosneb 28, varsti 29 liitlasest, kes on ühendanud jõupingutused, et elada rahus kõigi rahvaste ja valitsustega. Seega on president Trumpi sõnum sõnum kõigile liitlastele. Ta ütles valjult ja selgelt, et NATO on allianss, mis on edendanud rahu ja turvalisust üle maailma, süütute laste argpükslik tapmine Manchesteris tuletab taaskord meelde hädavajadust võidelda rahvusvahelise terrorismi ja Daeshi vastu. NATO-l peab olema roll terrorismis, aga ta peab ka keskenduma ohtudele Venemaalt. Ta rõhutas ka valjult ja selgelt vajadust jagada koormat, sealjuures kahe protsendi SKT-st riigikaitsele kulutamise eesmärgini jõudmist. See lepiti kokku juba 2014. aastal Walesis (riigikaitseinvesteeringute lubadus) ja see tuleb ellu viia,“ vastas Ratas.

Ratase sõnul tegi Trump ka eelarveettepaneku suurendada ressursse Euroopa julgestus- ja heidutusalgatusele 1,4 miljardi võrra (3,4 miljardilt 2017. aastal 4,8 miljardini 2018. aastal). See näitab Ratase sõnul selgelt USA pühendumust Euroopa julgeolekule.

Ratas lubas, et Eesti kannab alati oma osa koormast.

Küsimusele, kas ta tunneb, et USA on pühendunud Eesti ja Balti riikide kaitsmisele kõigis olukordades, vastas Ratas, et Eestis seda mitte ainult ei tunta, vaid ka teatakse. Ratase sõnul on USA pühendumus Eestile tugev ja püsiv.

Lännen Media küsis Rataselt ka, kas Eesti valitsus loodab, et riiki tuuakse rohkem NATO vägesid ning kas NATO-l on Eestis ja Balti riikides uusi plaane.

Ratase sõnul võidakse uusi samme astuda, kui julgeolekualane olukord halveneb.

Küsimusele, kas Eesti saadab sõdureid Afganistani, kui NATO suurendab oma kohalolekut seal, vastas Ratas, et Eestis on kokku lepitud väljaõppemissiooni jätkamises ja selle püsimises. Täpne maht ja ulatus lepitakse kokku lähitulevikus. „Eesti jätkab koorma jagamisel abiks olemist, kus iganes allianss ja meie liitlased meid vajavad,“ teatas Ratas.

Küsiti ka, kas Ratas usub, et Soome aitab Eestit sõjaliselt, kui midagi tõsist juhtub.

„See küsimus on Soome rahvale ja nende valitud juhtidele. Ma ei sekkuks mitte kunagi Soome sisepoliitikasse,“ vastas Ratas. „Mina, teisest küljest, võin kinnitada, et Eesti kui NATO ja EL-i liige ning lähedane naaber toetab Soomet alati nii heas kui ka halvas. Me ei võta julgeolekut kunagi iseenesest mõistetavana, sest me teame, mis tähendab elada okupatsiooni all – kui julgeolekuolukord nõuab, aitab Eesti Soomet.“