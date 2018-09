Peaminister Ratas kohtus New Yorgi eestlaskonnaga

USA-s New Yorgis on eestlaskonna pidepunktiks ja eestluse hoidjaks olnud aastakümneid Eesti Majas tegutsev kool, mis on üks vanimaid eesti täienduskoole maailmas.

„Mõistan, et New Yorgi Eesti Koolil on olnud raskeid aegu, kui on olnud puudust nii õpetajatest, õppematerjalidest kui ka ruumidest. Teie pingutused Eestiga sideme hoidmiseks ja eestimeelsuse edasi kandmiseks on imetlusväärsed,“ tunnustas Ratas kooli tegevust.

Eesti toetab praegu väliseestlasi rahvuskaaslaste programmi kaudu, pakkudes neile tuge keeleoskuse säilitamisel, eesti rahvuskultuuri ja identiteedi hoidmisel ning võimalikul Eestisse tagasipöördumisel.

„Eestluse, eesti keele ja meele põlvest põlve edasi kandmine oluline nii kodu- kui ka välismaal. Teadke siiski, et Eesti ootab teid. Olete alati kodumaale teretulnud – olgu see siis põgusaks külaskäiguks laulu- ja tantsupeo ajal või jäädavalt koju tagasi,“ ütles Ratas.

USA on samuti alati toetanud erinevate kultuuride ja keelte säilimist ning arengut. „Sõpru, nagu me teame, ei ole kunagi liiga palju. Peame jätkuvalt ülioluliseks sõbralikke suhteid riikidega, kellele saame kindlad olla ning kes võivad meile kindlad olla,“ ütles Ratas.

„USA on Eestile oluline partner. Hindame kõrgelt nende panust Balti riikide ja kogu NATO julgeolekusse,“ kinnitas Ratas ja lisas, et Eesti peab tähtsaks ka ise toetada liitlasi ja häid sõpru maailmas rahu tagamisel ja säilitamisel.

Homme 24. septembril osaleb peaminister ÜRO kõrgetasemelisel Nelson Mandela rahutippkohtumisel ning kohtub teiste seas Gruusia uue peaministri Mamuka Bakhtadze ja Kiribati president Taneti Maamauga.