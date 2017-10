Peaminister Rajoy: Hispaania valitsus pärib Kataloonialt aru, kas iseseisvus kuulutati välja või mitte

Hispaania peaminister Mariano Rajoy esines täna keskpäeval "institutsionaalse deklaratsiooniga" Kataloonia presidendi Carles Puigdemonti eilse iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Rajoy sõnul esitas Hispaania valitsus Kataloonia valitsusele ametliku järelepärimise, kas viimane kuulutas iseseisvuse välja või mitte.

Vastusest sõltub, milliseid otsuseid Hispaania valitsus lähipäevil teeb.

See on esimene samm Hispaania põhiseaduse regioonide autonoomia peatamist võimaldava paragrahvi 155 käivitamiseks. "See nõue eelneb mis iganes meetmetele, mida valitsus võib kasutusele võtta põhiseaduse paragrahvi 155 järgi," ütles Rajoy.

Rajoy süüdistas Puigdemonti tahtlikus segaduse tekitamises ja ütles, et tahab taastada selguse.