Peaminister Michel Ämaris: see on tõestus Belgia lojaalsusest Euroopa julgeoleku tagamisele

Belgia peaminister Charles Michel, kes viibib Tallinnas Euroopa Liidu digitippkohtumisel, tegi eile lühivisiidi Ämari lennubaasi, kus alates septembri algusest on Balti õhuturbemissioonil Belgia hävitajad F-16, teatas uudisteagentuur Belga.

„See on tõestus Belgia lojaalsusest julgeoleku ja stabiilsuse tagamisele Euroopas,“ ütles Michel Ämaris.

„Euroopa tuleviku jaoks on väga tähtis, et me saaksime stabiilsemad suhted Venemaaga,“ jätkas Michel. „Aga me peame jääma ka valvele ega olema naiivsed. Venemaa ei austanud Ukraina suveräänsust. See on tähtis tõsiasi.“

„Teisel pool piiri on kindlasti kasvav agressiivsus,“ kommenteeris Venemaa tegevust Belgia sõjaline allikas. „Eelmise aasta missiooni ajal pidime me nelja kuu jooksul 11 kiiret sekkumist läbi viima. Nüüd oleme me selle arvuni juba jõudnud.“