Peaminister May süüdistas EL-i Suurbritannia ähvardamises valimiste mõjutamiseks

Suurbritannia peaminister Theresa May süüdistas Euroopa poliitikuid Suurbritannia ähvardamises, et mõjutada sealset valimistulemust.

May ründas teravalt „Brüsseli bürokraate“ kõnes Downing Street 10 ees pärast kuninganna Elizabeth II-ga kohtumist, vahendab BBC News.

„Suurbritannia läbirääkimiste positsiooni Euroopas on kontinendi pressis valesti edasi antud,“ ütles May, viidates Saksa ajalehe ülevaatele tema õhtusöögist Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga.

„Euroopa Komisjoni läbirääkimiste seisukoht on karmistunud. Euroopa poliitikud ja ametnikud on teinud Suurbritannia vastu ähvardusi,“ jätkas May. „Kõik need faktid on tahtlikult ajastatud 8. juunil aset leidvate üldvalimiste tulemuse mõjutamiseks.“

May sõnul tahab ta jõuda Brexiti-kokkuleppeni ja soovib Euroopa Liidule edu.

„Aga viimaste päevade sündmused on näidanud, et – millised iganes on meie soovid ja kui iganes mõistlikud on Euroopa teiste liidrite seisukohad – on mõned Brüsselis, kes ei taha nende läbirääkimiste õnnestumist,“ teatas May.

May hoiatas ka tõsiste tagajärgede eest, kui Brexiti-läbirääkimised ebaõnnestuvad, mida tunnevad „tavalised tööinimesed kogu riigis“.

„Kui meil läbirääkimised õigesti ei lähe, seatakse teie majanduslik kindlus ja jõukus ohtu ning võimalusi, mida te otsite oma perekondadele, lihtsalt ei teki,“ lausus May.