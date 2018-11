Peaminister May peab saavutama esialgsele Brexiti-kokkuleppele valitsuse toetuse

Ministrid kogunevad Downing Streetile kohaliku aja järgi kell 14. Samal ajal kutsuvad nii Brexiti pooldajad kui ka selle vastased kokkulepet kõrvale heitma, vahendab BBC News.

Peaminister jätkab ka kahepoolseid kohtumisi ministritega.

Euroopa Liidu 27 liikmesriigi suursaadikud arutavad samal ajal samuti kokkulepet ja võimalust korraldada erakorraline tippkohtumine selle heakskiitmiseks.

Kui kõik see õnnestub, seisab Briti valitsusel ees lahing parlamendi toetuse saamiseks.

Juhtiv Brexiti pooldaja Jacob Rees-Mogg ütles BBC-le, et on kokkuleppega nii rahulolematu, et võib May toetamisest loobuda.

Konsevatiivide parlamendis üksmeelse hääletamise eest vastutav ametnik Chief Whip Julian Smith ütles siiski, et on kindel, et kokkulepe läheb parlamendihääletusel läbi.

Esialgset lahkumiskokkulepet, millega kaasneb avaldus Briti-Euroopa Liidu tulevaste suhete kohta, ei ole avalikustatud, kuid arvatakse, et selle maht on umbes 500 lehekülge.