Peaminister May peab Brüsselis otsustavaid Brexiti-läbirääkimisi

Suurbritannia peaminister Theresa May kohtub täna Brüsselis Euroopa Liidu juhtidega läbirääkimisteks Brexiti üle, mis võivad kindlaks määrata, kas Ühendkuningriik saab edasi minna kaubandusläbirääkimiste juurde.

BBC andmetel jõuti nädalavahetusel kokkuleppele Suurbritannia „lahutusarve” ja kodanike õiguste üle, kuid piiri küsimus Iirimaaga on endmiselt põletav teema.

May kohtub Brüsselis Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga ja Downing Streeti teatel seisab ees „ohtralt arutelusid”.

May visiit toimub ajal, kui lõpeb Euroopa Ülemkogu presidendi Donald Tuski antud tähtaeg, milleks May pidi esitama parema pakkumise Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise tingimuste kohta.

Ühendkuningriik loodab alustada läbirääkimisi vabakaubandusleppe üle, kuid Euroopa Liidu sõnul saab see toimuda alles siis, kui teistes küsimustes peetakse edasiminekut piisavaks.

Mayd saadab kohtumistel Junckeri ja Tuskiga Suubritannia Brexiti-minister David Davis.

Downing Street on nimetanud kohtumist tähtsaks verstapostiks teel otsustavale tippkohtumisele Euroopa Liidu ülejäänud 27 liikmesriigi juhtidega selle kuu keskel, kui loodetakse kaubandusläbirääkimistega algust teha.

Tusk on aga öelnud, et Dublin peab olema veendunud, et ei ole naasmist „kõrva piiri” juurde Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel pärast Brexitit, enne kui Euroopa Liit liigub läbirääkimiste järgmise etapi juurde.

Dublin tahab Briti valitsuselt kirjalikke tagatisi, et kaitstakse Põhja-Iirimaa suure reede kokkulepet ning Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaal vahel ei kehtestata kõva piiri.