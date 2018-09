Peaminister May: parlamendil on valida minu Brexiti-kokkuleppe või kokkuleppeta jäämise vahel

May ütles BBC saatele „Panorama”, et kui parlament ei ratifitseeri tema plaani, on alternatiiv kokkuleppeta jäämine.

Oht on aga selles, et May ei saa kindlalt öelda, milline lõplik kokkulepe välja nägema hakkab, ning mõned käremeelsed Brexiti pooldajad on juba otsustanud selle vastu hääletada.

Suurbritannia peaks Euroopa Liidust lahkuma 2019. aasta 29. märtsil, aga läbirääkimised on alles käimas.

May esitas oma ettepanekud piiriülese kaubanduse võtmeküsimuste kohta pärast juulis Chequersis toimunud kohtumist, kuid niinimetatud brexiteer’id on neid teravalt kritiseerinud.

May plaani ründas täna ajalehes Daily Telegraph endine välisminister Boris Johnson, kelle sõnul tähendaksid Chequersi ettepanekud, et esimest korda pärast 1066. aastat lepiksid Suurbritannia juhid võõrvõimuga.

Johnson väidab, et May lahendus selle tagamiseks, et kõva piiri Põhja-Iirimaal välditaks, tähendaks, et Ühendkuningriik peab sisuliselt jääma tolliliitu ja suures osas ühisturgu, kuni Brüssel teisiti ütleb.