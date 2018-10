Peaminister May lubas väikeste oskustega sisserändajate arvu vähenemist pärast Brexitit

May sõnul on Ühendkuningriik pärast Brexitit väljapoole vaatav riik, kuid ta peab ligi meelitama inimesi, keda riik vajab.

„Kaks aastat tagasi hääletas Briti avalikkus Euroopa Liidust lahkumise ja meie piiride kontrolli taastamise poolt,” ütles May. „Kui me lahkume, seame me sisse uue sisserändesüsteemi, mis lõpetab liikumisvabaduse täielikult. See saab olema süsteem, mis vaatab üle maailma ja meelitab ligi inimesi oskustega, mida me vajame. Otsustavalt on see õiglane tööinimestele. Liiga kaua on inimesed tundnud, et neid on sisserände asjus ignoreeritud ja et poliitikud ei ole nende muresid piisavalt tõsiselt võtnud.”

Briti valitsus on teatanud, et juba Suurbritannias elavate ja töötavate Euroopa Liidu kodanike õigusi kaitstakse pärast Brexitit.