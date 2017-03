Peaminister May: Londoni ründaja oli sündinud Suurbritannias ning politseile ja MI5-le teada

Peaminister Theresa May ütles neljapäeval parlamendis esinedes, et Ühendkuningriik ei löö kunagi terrorismiga silmitsi seistes kõhklema, vahendab BBC News.

Avaldades austust pussitamise tagajärjel surnud politseikonstaable Keith Palmerile ütles May: „Ta oli kangelane iga toll ja tema tegusid ei unustata kunagi.“

May teatas, et ründaja oli Suurbritannias sündinud ning politseile ja sisejulgeolekuteenistusele MI5 teada. Ründaja oli May sõnul seotud islamistliku ideoloogiaga.

Vigastatute hulgas on May sõnul 12 britti, kolm prantslast, kaks rumeenlast, neli lõunakorealast, üks sakslane, üks hiinlane, üks iirlane, üks itaallane ja kaks kreeklast.