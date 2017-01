Peaminister May Brexiti-kõne: Ühendkuningriik ei jää Euroopa ühisturu liikmeks

Suurbritannia peaminister Theresa May esineb suure kõnega Euroopa Liidust lahkumise teemal, millest oodatakse viidet ka ühisturult lahkumise kohta.

May sõnul hääletas Briti avalikkus kuus kuud tagasi muutuste poolt avasilmi. Hääletati helgema tuleviku poolt, mitte EL-ist lahkumise, vaid laiema maailma omaks võtmise poolt, vahendab BBC News.

May sõnul tahab ta, et Ühendkuningriik oleks Brexiti tulemusena õiglasem, kindlustatum, ühtsem ja väljapoole vaatavam.

May mainis esimest korda väljendit Global Britain (Globaalne Suurbritannia), mis tähendab, et Suurbritannia jääb EL-iga heaks sõbraks ja naabriks, kuid sirutab ennast välja väljapoole EL-i piire teistele kontinentidele.

Ühendkuningriigi kultuur on May sõnul "läbinisti internatsionalistlik" ning referendumi tulemus ei olnud juhis sissepoole pöördumiseks või taganemiseks.

May mõistis hukka jutu saarelisusest, öeldes, et enamikul brittidest on perekonnaliikmeid üle kogu maailma ning inimesed tahavad instinktiivselt reisida, õppida ja äri teha üle kogu maailma.

"Referendum ei olnud hetk, kui Suurbritannia otsustas maailmast tagasi astuda, vaid üles ehitada tõeliselt globaalse Suurbritannia.

May ütles, et Brexit ei vii Euroopa projekti laiema lagunemiseni ning kinnitas, et ta ei toeta seda.

Ühendkuningriik on aga May sõnul ainulaadne riik ainulaadse ajaloo ja poliitilise kultuuriga, mille puhul ei ole tugevat koalitsioonivalitsuste traditsiooni.

Ühendkuningriiki on võidud hakata pidama "piinlikuks" liikmeks, kuid see oli osaliselt vastus EL-i paindumatusele ja jäikusele, märkis May. David Cameroni läbirääkimised olid viimane sangarlik katse EL-i sisemiselt reformida, kuid see ebaõnnestus.

May sõnul on EL-i kodanikud jätkuvalt Ühendkuningriiki teretulnud ja ta loodab, et see on nii ka vastupidi. Ta lükkas aga tagasi väited, et Ühendkuningriik võiks säilitada EL-i assotsieerunud või osalise liikmelisuse, sest ei saa olla pooleldi sees ja pooleldi väljas.

May soovib uut, konstruktiivset partnerlust, mis põhineb jagatud huvidel, mille juures Ühendkuningriik taastab oma suveräänsuse ja enesemääramise.

Euroopa seadused ja direktiivid kohandatakse Brexiti-protsessi käigus Briti seadustega, lubas May. Lõplik Brexiti-kokkulepe pannakse parlamendis hääletusele.

May sõnul tulevad läbirääkimised El-i parteritega karmid, aga peab olema andmist ja võtmist ning tuleb kokku leppida kompromissides. Protsessi tuleb kaasata ka Šotimaa, Wales ja Põhja-Iirimaa. May leiab, et alles tuleb jätta ühtne reisipiirkonda Ühendkuningriigi ja Iirimaa vahel, mis oli olemas juba enne EL-i liikmelisust.

Sisserändest rääkides ütles May, et Ühendkuningriik on alati olnud avatud ja salliv riik, mis jätkab "säravaimate ja parimate" avasüli vastuvõtmist.

Kui aga sisserände tase kasvab liiga kõrgeks, kaob toetus avatud piiridele ning May sõnul ütles avalikkus poliitikutele, et enne referendumit ja selle ajal nii juhtuski. Briti rahvas nõuab kontrolli riiki sisenevate EL-i kodanike üle ja seda May võimaldab.

May teatas, et tahab EL-iga julget ja ambitsioonikat kaubanduslepet, kuid kinnitas, et see ei saa tähendada ühisturu liikmeks jäämist.

Ühisturu liikmeks jäämine tähendaks May sõnul ka Euroopa kohtu jurisdiktsiooni jätkuvat tunnistamist, mis tähendaks sisuliselt EL-ist üldse mitte lahkumist.

Ühendkuningriik ei taha olla seotud ühtse kaubanduspoliitika või ühtsete tollitariifidega, mis on olemasoleva tolliliidu peamised osad. Ühendkuningriik tahab EL-iga oma tollilepet.

May sõnul tahab ta kaubanduskokkuleppe põhimõtted paika panna aja jooksul, mis on Brexiti lahutusprotsessiks ette nähtud. Ta tunnistas aga, et äriringkondades tuntakse muret ning ta tahab vältida "kaljuserva" olukorda, kus reeglid muutuvad üleöö.