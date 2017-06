Pealtnägijad: mitmel inimesel lõigati kõri läbi, ühte tulistati pähe

Daily Mail vestles terrorirünnaku pealtnägijatega, kelle sõnutsi lõigati kolmel ohvril kõri läbi ning ühte inimest tulistati pähe.

Tunnistajate sõnutsi olid kolm pikkade nugadega meest vähemasti välimuse põhjal pärit Vahemere piirkonnast. Väidetavalt sõitsid nad kaubikuga üle silla, astusid välja ning hakkasid inimesi valimatult nugadega ründama.

Üks naine rääkis, et nägi kolme inimest, kel oli kõrgi läbi lõigatud. Daily Maili andmetel on ka kuuldusi, et ühte inimest tulistati pähe. Vähemasti seitset inimest olla pussitatud. Tunnistajate sõnutsi oli üks ohver politseinik.

Samuti on kuuldusi, et kaks terroristi hukkusid politsei käe läbi, ent üks on jooksus. Väidetavalt üritasid terroristid enne politsei tule alla sattumist tormata ka ühte pubisse Borugh turu piirkonnas, seal olevat pussitatud ühte juhuslikku möödakäijat viis korda rindu.

Politsei reageeris ka ühele pussitamisele Vauxhalli piirkonnas, kuid väidetavalt ei olnud see mainitud kolmiku rünnakuga seotud.

Kõik pealtnägijate väited on praegu siiski lihtsalt väited - politsei on vaid kinnitanud, et tegu oli terrorirünnakuga, ohvrite ning vigastatute arvu pole kinnitatud.

Mis puutub kolmiku usulistesse põhimõtetesse, siis ühe pealtnägija sõnutsi olla nad öelnud, et tegutsevad Allahi nimel.