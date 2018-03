PEALTNÄGIJA VIDEO | New Yorgis hukkus kopteriõnnetuses viis inimest

Kaks viiest reisijast suri sündmuskohal ja kolm viidi haiglatesse, kus nad samuti hiljem surid, teatas New Yorgi politsei esindaja täna, vahendab Reuters.

Piloodil õnnestus ennast vabastada ja ta päästeti, talle anti arstiabi ja ta pääses heas seisundis haiglast välja, teatas politsei.

USA Föderaalne Lennundusadministratsioon (FAA) teatas, et Eurocopter AS350 kukkus alla Roosevelti saare põhjatipu juures kohaliku aja järgi kella 19 ajal. Asja uurib Rahvuslik Transpordiohutuse Komisjon (NTSB).

New Yorgi tuletõrjeülema Daniel Nigro sõnul jõudsid sukeldujad kopterini, kui see oli 15 meetri sügavusel vee all, kusjuures vee temperatuur oli neli kraadi Celsiuse järgi.

Reisijad olid rihmadega tugevasti kinni ja rihmad tuli läbi lõigata, et reisijad kopterist vabastada.

New Yorgi politseiülem James O’Neill ütles, et kopter oli registreeritud ettevõttele Liberty Helicopters.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69

— JJ Magers (@JJmagers) March 11, 2018