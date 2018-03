PEALTNÄGIJA VIDEO | New Yorgis hukkus kopteriõnnetuses kaks inimest

Selle tagajärjel hukkus kaks inimest – ülejäänud kolm viibivad esialgu kriitilises seisundis.

Piloodil endal õnnestus uppuvast õhusõidukist väljuda ja läheduses viibinud tuletõrjepaadi poolt päästetud saada. Ta viidi haiglasse tervisekontrolli.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69

— JJ Magers (@JJmagers) March 11, 2018