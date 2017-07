Peaaegu ime: arstid suutsid väikese tüdruku ajukahjustusest terveks ravida

Teadaolevalt esimest korda suursid arstid taastada väikelapse aju kahjustusest, mille laps oli saanud basseinis peaaegu uppudes. Hapnikuteraapia abil õnnestus arstidel taastada tüdruku kõndimis- ja rääkimisvõime kõigest mõne kuuga.

2016. aasta veebruaris ronis 2-aastane Eden Carlson läbi piirdest, mis pidi takistama teda basseini minemast. Edeni ema Kristal oli parasjagu duši all, kui väikelaps 5-kraadisesse vette kukkus. Kristal oli veendunud, et Eden mängib oma vanemate sugulastega, kuid laps oli sel ajal juba abitult vähemalt 10 minutit vees olnud, vahendavad Newsweek ja wdsu.com.

Leidnud Edeni basseinist, hakkas Kristal teda otsekohe elustama, kuid süda ei löönud omal jõul pea kaks tundi pärast õnnetust. Ehkki arstid ütlesid perele, et laps ei pruugi eluga välja tulla, tõestas Eden vastupidist. Edenil tekkis õnnetusest aga raske ajukahjustus ja pärast kuu aega haiglas veedetud aega ei reageerinud tüdruk ühegi meele kaudu. Ta oli halvatud, ei suutnud rääkida ega kõndida. Ainult väänles kaelaga ja arstid arvasid, et nii jääbki.

Pea kaks kuud pärast õnnetust alustas New Orleansi meditsiinikooli doktor Paul Harch Edeni hapnikuteraapiaga. Kaks korda päevas, 45 minutit korraga pumbati Edeni ninna hapnikku. Kuu aega hiljem alustati teraapiaga rõhukambris, seda pidi tüdrukuke kannatama viis korda nädalas. Põhimõtteliselt lasti tal seal kambris hingata puhast hapnikku.

Mõne aja möödudes täheldati, et laps keerutab oma pead üha vähem. Järjest enam hakati märkama lapse näos uusi emotsioone.

Maikuus juhtus ime - Eden naeris, liigutas käsi, jalgu ning silmi ja sai rääkida. Tänaseks on ta ema sõnul pea sama reibas ja terve nagu enne õnnetust. Hapnikuteraapiat läbi viinud doktor Paul Harch ütles, et laps paranes seetõttu, et arstid said sekkuda lapse varases kasvueas, enne kudede täielikku väljaarenemist.