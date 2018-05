Pašinjan palus armeenlastel meeleavaldustega vahet pidada

Meeleavalduste järel uueks Armeenia peaministriks valitud Nikol Pašinjan ütles täna ajakirjanikele, et meeleavaldajad võiksid nüüd natukeseks puhkuse võtta, teatab Raadio Vaba Euroopa.

Jerevanis toimus täna meeleavaldus, kus nõutakse peaprokurör Artur Davtjani vallandamist seoses 2016. aastal toimunud politseijaoskonna piiramise ehk nn "Sassuuni sõgedate" juhtumiga. Viimastel päevadel on pealinnas olnud ka mitu meeleavaldust, kus nõuti Jerevani linnapea Taron Markirjani tagasiastumist. Protestijad süüdistavad linnapead korruptsioonis ja illegaalses raietegevuses. Markirjan on endise peaministri Serž Sarkisjani poliitiline liitlane.

Pašinjan ütles ajakirjanikele, et praegu Davtjani ega Markirjani tagasiastumist nõuda pole mõistlik. "Kui üritame kõiki probleeme korraga lahendada, siis ei tule see välja," ütles Pašinan. "On hea, et kodanikud kasutavad oma õigust rahulolematust väljendada, ent tuleb mõista, et kõiki probleeme ei saa otrekohe lahendada."