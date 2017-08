Pariisis sõdurite ründamises kahtlustatav mees saadi pärast kiirteel toimunud tagaajamist kätte

Prantsuse meedia teatas, et politsei on tabanud mehe, keda kahtlustatakse kolmapäeva hommikul Pariisi eeslinnas toimunud autorünnakus.

Prantsuse meedia teatel võeti mees kinni kiirteel ja ta sai tabamisel haavata. BFMTV teatel sõitis mehe auto põgenemise käigus vastu politseiautot ja juht tegi liigutuse, mida võis tõlgendada relvahaaramisena. Ta sai kokku viis kuulihaava ja viidi raskes seisundis haiglasse. Kahtlusalune on sündinud 1980. aastal ja on varem karistamata.

INFO BFMTV - Militaires attaqués à Levallois : un homme a été interpellé sur l'autoroute, des vérifications en cours pic.twitter.com/xZj6kuwHXB — BFMTV (@BFMTV) August 9, 2017

Pariisi loodepoolses eeslinnas Levallois-Perret's toimunud rünnakus sai vigastada kuus sõdurit, neist kaks raskelt. Kohalik linnapea Patrick Balkany ütles, et tal pole kahtlustki, et see oli tahtlik tegu. Rünnak leidis aset kohaliku aja järgi kella 8.15 ajal sõjaväekasarmute juures Levallois-Perret' Place de Verdunil. Balkany sõnul ootas auto sõdurite väljailmumist.