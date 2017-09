Pariisis ründas noaga mees patrullimas olnud sõdurit

Noaga mees ründas reedel Pariisis patrullimas olnud sõdurit, kuid keegi viga ei saanud, teatas politsei.

Ründaja sööstis sõduri suunas Pariisi kesklinnas Châtelet’ metroojaamas kella 6.30 ajal, viidates Allahile, teatas politsei allikas. Sõdur võttis mehe kiiresti kontrolli alla, vahendab AFP.

Ründaja ei olnud allika sõnul varasemast politseile tuttav.

Prantsusmaa kaitseminister Florence Parly ütles, et see, et ründaja võeti kiiresti kontrolli alla tõestab sõdurite professionaalsust ja tõhusust nende kaitsemissioonil.