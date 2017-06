Pariisis politseibussi ramminud mehel oli äärmuslaste nimekirjas olemisest hoolimata relvaluba

Mehel, kes rammis Pariisis autoga politseibussi, oli kodus relvaladu ning tal oli relvaluba, vaatamata sellele, et ta oli salateenistuste radikaalse islamiga seotud inimeste nimekirjas, teatasid politsei allikad ja Prantsuse ametnikud teisipäeval.

Õiguskaitseorganite allikas ütles, et uurijad koostavad 31-aastase mehe kodust leitud relvade ja muu varustuse loetelu. Mehel, kes rünnakus hukkus, oli autos automaatrelv, kaks püstolit, laskemoon ning kaks suurt bensiinikanistrit, kui ta esmaspäeval politseikonvoid rammis, vahendab Reuters.

Prantsusmaa peaminister Édouard Philippe ütles, et ründaja sai algselt relvaloa enne, kui luureagentuurid ta potentsiaalseks ohuks kuulutasid. Philippe’i sõnul ei olnud tollal põhjust mehele relvaluba andmata jätta.

Philippe ütles, et on üsna tõenäoline, et relvaluba oli kehtiv, kui ründaja oli jälgimisnimekirjas. Kolm juurdlusele lähedast allikat teatas, et luba oli kehtiv.

„Keegi ei saa olla õnnelik ja kindlasti mitte mina, et julgeolekuagentuuride poolt märgistatu võib sellisest loast jätkuvalt kasu saada,“ ütles Philippe BFM TV-le.

Mees lisati Prantsusmaa niinimetatud „Fiche S“ jälgimisnimekirja pärast seda, kui leiti, et ta kuulub radikaalsesse islamiliikumissse, teatas kaks politsei allikat.