Pariisis islamiäärmuslase poolt tapetud politseiniku elukaaslane abiellus temaga postuumselt

Pariisis Champs-Élysées’l islamiäärmuslase poolt tapetud politseiniku Xavier Jugelé elukaaslane Étienne Cardiles abiellus temaga postuumselt.

Tseremoonial osalesid Prantsusmaa endine president François Hollande ja Pariisi linnapea Anne Hidalgo, teatas Le Parisien Independenti vahendusel.

Tuntud LGBT õiguste eest võitleja politsei ridades Jugelé tapeti 20. aprillil, kolm päeva enne Prantsusmaa presidendivalimiste esimest vooru.

Tema tapja, 39-aastane Prantsusmaa kodanik Karim Cheurfi oli võimudele varasemast teada ning veebruaris oli ta kinni peetud politseiniku tapmisega ähvardamise eest.

2001. aastal tulistas Cheurfi kaht politseinikku, kui nad püüdsid teda autovarguse järel peatada. Cheurfi mõisteti mõrvakatse eest kümneks aastaks vangi, kus ta haaras valvurilt relva ja haavas teda.

Rünnaku eest võttis vastutuse Islamiriik.

Loe veel

Pärast Jugelé surma sai teatavaks, et ta oli olnud esimeste reageerijate hulgas Bataclani teatri rünnakule Pariisis 2015. aasta novembris, kus tapeti 90 kontserdil viibinud inimest.

Hollande tegi Jugelést postuumselt Prantsusmaa ühe kõrgeima autasu, Auleegioni ordeni kavaleri.

Postuumse abielu võimalus on olnud Prantsuse seaduses olemas alates 1803. aastast, kuigi asja sisu on aastate jooksul muutunud. Pärast Esimest maailmasõda võimaldas see naistel seadustada enne abikaasa surma saadud lapsi ja saada pensioni.

Cardiles palus abiellumiseks luba president Hollande’ilt, kes andis selle arvatavasti veel enne ametist lahkumist.