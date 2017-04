Pariisi tulistamises kahtlustatav Karim Cheufri on juba aastaid politseile tuttav

Foto: Reuters TV, Reuters

Pariisis Champs-Élysées’l toimunud tulistamise kohta on veel palju ebaselget. Islamiriik võttis tulistamise kiiresti omaks ja teatas, et teo pani toime „Abu Yusuf al-Belgiki“ („belglane Abu Yusuf“). Siiski pole seos Belgiaga ametlikult kinnitust leidnud ning ka see, et rünnaku korraldas Islamiriik on kaheldavaks muutunud. Prantsuse uurijad on kindlad, et tulistaja oli 39-aastane Karim Cheufri.