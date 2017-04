Pariisi tulistaja oli määratletud "potentsiaalse islamiäärmuslasena"

Neljapäeval Pariisis Champs-Élyséel ühe politseiniku maha lasknud ja kaht haavanud mehe isik on autosse jäetud paberite järgi tuvastatud, kuid Prantsusmaa võimud veel tema nime ei avalda. Kohaliku meedia teatel elas 39-aastane mees Pariisi eeslinnas ja teda peeti potentsiaalseks islamiäärmuslaseks.

Prantsusmaa president François Hollande juhib reedel julgeolekukabineti nõupidamist. Hollande ütles, et on kindel, et rünnak oli seotud terrorismiga, ning lisas, et julgeolekujõududel on rahva täielik toetus ja langenud politseinikule antakse riiklikult au, vahendab BBC News.

Äärmusorganisatsioon Islamiriik on teatanud, et rünnaku pani toime üks nende võitlejatest.

Pariisi prokurör François Molins ütles pärast tulistamist, et ründaja isik on teada ja kinnitust leidnud.

„Ma ei avalda seda, sest juurdlus ja haarangud juba käivad, eriti selleks, et teha kindlaks, kas on mingeid tõendeid või mitte kaasosaliste kohta,“ ütles Molins, kelle sõnul avaldatakse rohkem informatsiooni reedel.

Prantsuse meedia teatel on ründaja istunud mitu aastat vangis politseinike tulistamise eest 2000. aastate alguses.

Hiljem määratlesid luureteenistused ta potentsiaalse islamiäärmuslasena.

Islamiriigi teatel oli ründaja Abu-Yusuf al-Baljiki.