Pariisi terrorirünnakute kahtlusalune kohtus: ma ei karda teid, ma usun Allahisse ja ei lisa rohkem midagi

Brüsselis algas kohtuprotsess 2015. aasta Pariisi terrorirünnakute ainsa ellujäänud kahtlusaluse Salah Abdeslami üle. Sellel protsessil on Abdeslam aga süüdistatav 2016. aasta 15. märtsil Brüsseli Vorsti linnaosas toimunud tulevahetuse eest politseiga. Täpsemalt süüdistatakse Abdeslami politseiniku mõrvakatses terroristlikus kontekstis ja ebaseaduslikus relvaomamises.

Abdeslam keeldus kohtus küsimustele vastamast, vahendab Het Laatste Nieuws.

„Ma olen väsinud,” ütles Abdeslam. Küsimusele, kas ta hakkab koostööd tegema, vastas ta eitavalt: „Ma ei taha ühelegi küsimusele vastata.”

„Mis on selge, on see, et moslemeid koheldakse halvimal võimalikul viisil. Ei lähtuta nende süütusest,” ütles terrorismis kahtlustatav.

„Teil on käegakatsutavad ja teaduslikud tõendid. Noh, rajage oma kohtuotsus siis nendele ja ärge proovige avalikule arvamusele ja pressile meeldida,” ütles Abdeslam. „Süütuse presumptsiooni ei austata ikkagi. Ma olen vait ja usaldan Allahi.”

Kohtu eesistuja reageeris Abdeslami sõnavõtule üllatusega. Küsimusele, miks otsustas siis ise kohal olla, vastas Abdeslam, et tal paluti kohal olla ning tal on õigus kohal olla ja vaikida. „Minu vaikimine ei tee minust kurjategijat, see on minu kaitse,” ütles Abdeslam. „Ma ei karda teid. Ma usun Allahisse ja see on kõik. Ma ei lisa rohkem midagi.”