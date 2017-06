Pariisi äärelinnas üritas mees mošee lähedal autoga rahva hulka sõita

Üks mees üritas Pariisi äärelinnas autoga rahva hulka sõita, ent õnneks keegi viga ei saanud.

The Independent kirjutab, et vahejuhtum leidis neljapäeval aset Créteil'i linnaosas ühe mošee juures. Pühakoja ette olid aga paigaldatud barjäärid ja neid auto tabaski.

Need olid paigaldatud just selleks, et jalakäijaid ning mošee külastajaid kaitsta. Politseist kinnitati, et keegi viga ei saanud.

Väidetavalt oli juht pärit Armeeniast ning tahtis maksta kätte Bataclani ja Champs-Élysées rünnakute eest. Bataclani kontserdisaalis tapeti 2015. aasta novembris 90 inimest. Champs-Élysées bulvaril olid rünnakud tänavu aprillis ning juunis.