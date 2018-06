Parempopulistliku AfD kaasesimees peab Hitlerit ja natse vaid „linnusitaks Saksa tuhendeaastases ajaloos”

Alexander Gauland Foto: ALEXANDER PRAUTZSCH, AFP

Saksamaa parempopulistlikku erakonda Alternatiiv Saksamaale (AfD) on tabanud järjekordne skandaal. Erakonna kaasesimees ja Bundestagi fraktsiooni esimees Alexander Gauland kuulutas nimelt, et Adolf Hitler ja natsid on „ainult linnusitt enam kui tuhandeaastases edukas Saksa ajaloos”.