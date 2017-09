Parempopulistliku AfD juhtkandidaat Gauland lubas Merkelit taga ajama hakata

Saksamaa parlamendivalimistel suurt edu saavutanud parempopulistliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) esikandidaat Alexander Gauland teatas, et AfD hakkab liidukantsler Angela Merkelit taga ajama. AfD tahab Gaulandi sõnul „meie maa ja meie rahva tagasi tuua“.

„Me hakkame valitsust taga ajama,“ kuulutas Gauland toetajate rõõmuhüüete saatel Berliinis. Ta nimetas Bundestagi pääsemist AfD parteiajaloos „suurpäevaks“, vahendab Der Spiegel.

„Me muudame seda maad,“ ütles AfD aseesimees Gauland, kelle sõnul tahab AfD seista selle eest, et inimesed tänaval mõtleksid, et Bundestagil on taas oma roll mängida.

AfD sai valimistel ligi 13 protsendi valijate häältega kolmanda koha.

AfD juht Frauke Petry näeb aga oma erakonna valimisedus tõuget järgmise nelja aasta jooksul Bundestagis „2021. aasta valitsusvahetuse“ ette valmistamiseks.