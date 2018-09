Parempopulistlik AfD tõusis esimest korda Saksamaa populaarsuselt teiseks erakonnaks

Valitsuskoalitsioon on veelgi toetust kaotanud. Kui Bundestagi valimised oleksid sel pühapäeval, saaks unioon halvima tulemuse pärast 1997. aasta novembrit. AfD oleks esimest korda populaarsuselt teine erakond ja saavutaks oma seni parima tulemuse.

CDU/CSU toetus oli 28 protsenti ja SPD oma 17 protsenti. AfD-d toetas 18 protsenti küsitletuist. Vaba Demokraatlikku Parteid (FDP) valiks üheksa protsenti, vasakpoolseid kümme protsenti ja rohelisi 15 protsenti kodanikest. CDU/CSU-st ja SPD-st koosnev valitsuskoalitsioon koguks 45 protsenti häältest.

6. septembri DeutschlandTrendi küsitlusega võrreldes on AfD toetus kasvanud kaks ning FDP ja roheliste toetus ühe protsendi. Uniooniparteid ja SPD on mõlemad kaotanud ühe protsendi. Vasakpoolsete toetus on samaks jäänud.