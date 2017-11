Paremäärmuslaste videoid jaganud Trump teda kritiseerinud Mayle: ära keskendu mulle, vaid terrorismile

USA president Donald Trump soovitas Suurbritannia peaministril Theresa Mayl, kes kritiseeris paremäärmuslike videote jagamist Trumpi Twitteri kontol, „keskenduda terrorismile”, vahendab BBC News.

„@Theresa May, ära keskendu minule, keskendu hävitavale radikaalsele islamiterrorismile, mis leiab aset Ühendkuningriigis. Meil läheb väga hästi!” kirjutas Trump Twitteris.

.@Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2017

Trump oli varem jaganud Twitteris kolme ässitusvideot, mille postitas Briti paremäärmusliku organisatsiooni Britain First asejuht Jayda Fransen, kellele on Suurbritannias esitatud süüdistus vaenukõnes sõnavõtu eest Belfastis toimunud üritusel.

May pressiesindaja ütles, et presidendist on vale sellist asja teha.

„Britain First püüab vihkamist täis narratiive kasutades, mis rõhuvad valedele ja õhutavad pingeid, kogukondi lõhestada. See tekitab seaduskuulekates inimestes ärevust. Briti rahvas on ülekaalukalt vastu paremäärmuslaste eelarvamuslikule retoorikale, mis on antitees väärtustele, mida see maa esindab, sündsusele, sallivusele ja lugupidamisele. Presidendist oli vale seda teha,” teatas May ametlik pressiesindaja.

Mitmed juhtivad Briti poliitikud kritiseerisid Trumpi Franseni postituste jagamise eest. Canterbury peapiiskop Justin Welby ütles, et on sügavalt häiriv, et Trump valis paremäärmuslaste hääle võimendamise.

Suurbritannias tehakse uuesti üleskutseid Trumpi kavandatava riigivisiidi ärajätmiseks, kuigi Downing Street teatas eile, et kutse kehtib endiselt.

Mayle vastates adresseeris Trump oma avalduse alguses valele kasutajale, kellel on vaid kuus jälgijat. Trump kustutas seejärel säutsu ja postitas selle uuesti, suunates sõnumi seekord Ühendkuningriigi peaministri ametlikule kontole.

Trumpi jagatud esimeses videos ründab väidetav moslemist migrant noort hollandlast karkudel. Hollandi prokuratuuri pressiesindaja ütles BBC-le, et rünnaku eest vahistatud isik on sündinud ja kasvanud Hollandis. Seda kinnitas ka Hollandi saatkond USA-s.

Teises videos on näha meest purustamas neitsi Maarja kuju. Video pandi YouTube’i üles 2013. aastal ja mees ütleb: „Levanti maal ei kummardata kedagi peale Allahi.” See võib osutada sündmuspaigana Süüriale.

Kolmas video on 2013. aastal Egiptuses aset leidnud rahutustest ja näitab, kuidas üks mees lükatakse Aleksandrias hoone katuselt alla. 2015. aastal esitati intsidendis osalenutele süüdistus ja üks mees hukati.

Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders ütles eile, et May ja teised maailma riigijuhid teavad, et „need on reaalsed ohud, millest me peame rääkima”. „Ükskõik kas see on reaalne video, oht on reaalne,” ütles Sanders.

Kodumaal kritiseerisid Trumpi nii demokraadid kui ka vabariiklased.

Vabariiklasest senaator John McCain teatas, et teda Trumpi säutsud üllatasid.

Utah’ senaator Orrin Hatch ütles, et May on üks suurtest maailma liidritest ning ta tunneb tema suhtes uskumatut armastust ja austust.

Suurbritannia kogukondade minister Sajid Javid ütles, et Trump avaldas toetust alatule ja vihkamist täis rassistlikule organisatsioonile.

Välisminister Boris Johnson kirjutas Twitteris, et Britain Firstil ei ole Briti ühiskonnas kohta.

Opositsiooniliste leiboristide juht Jeremy Corbyn nimetas postituste jagamist Trumpi poolt vastumeelsust tekitavaks ja ohtlikuks.

Leiboristist parlamendiliige David Lammy süüdistas Trumpi alamkojas fašistliku, rassistliku, äärmusliku vihkamisorganisatsiooni promomises.

Brendan Cox, kelle parlamendiliikmest naise Jo Coxi mõrvas mees, kes karjus „Britain First” („Britannia eelkõige”), ütles, et Trumpi tegevus seadustab vihkamise.