Pärast ülejooksmist on Põhja-Korea välja vahetanud kõik valves olnud sõdurid, Lõuna-Koreas jagati autasusid

Põhja-Korea on teadete kohaselt välja vahetanud kõik sõdurid ja kindlustanud piirilõiku, kust üks sõdur eelmisel nädalal üle piiri Lõuna-Koreasse põgenes. Lõuna-Korea ja USA sõdurid on aga samas ülejooksiku päästmise eest autasusid saanud.

Põhja-Korea ülejooksik sattus oma endiste kaaslaste tule alla ja sai raskelt haavata, kui eelmisel nädalal ühtse julgeolekuala Lõuna-Korea poolele tormas, vahendab Reuters.

Lõuna-Korea ja USA sõdurid, kes juhtisid päästmisaktsiooni ja lohistasid haavatu ohutusse kohta, on saanud autasud, teatasid USA väed Koreas.

Kolmapäeva hommikul külastas ühtset julgeolekuala grupp kõrgeid diplomaate Soulist. Neile näidati seal, kuidas viis Põhja-Korea töölist kaevasid sügavat kraavi piirkonda, kus sõdur üle jooksis, teatas üks diplomaatide delegatsiooni liige täna Reutersile.

„Töölisi jälgisid väga hoolikalt Korea rahvaarmee valvurid, mitte ainult kaks fotol olevat, vaid ka teised laskeulatuses hoone taga,” ütles anonüümseks jäänud diplomaat, kes viitas USA suursaadiku kohustäitja Lõuna-Koreas Marc Knapperi Twitteris avaldatud fotole.

Lõuna-Korea uudisteagentuuri Yonhap tsiteeritud luureametniku sõnul on Põhja-Korea välja vahetanud 35-40 sõdurit, kes ülejooksmise ajal ühtsel julgeolekualal valves olid.

Uue kraavi ja piirijoone vahele on istutatud ka kaks uut puud, teatas diplomaat Reutersile. Ilmselt selleks, et piiri oleks keerulisem autoga ületada püüda.

USA väed Koreas (USFK) teatasid, et on autasustanud kolme Lõuna-Korea ja kolme USA sõdurit armee kiitusmedaliga (Army Commendation medal), et tunnustada nende jõupingutusi ülejooksiku päästmisel.

Medalid andis isiklikult üle USFK ülem Vincent Brooks eile toimunud tseremoonial.

Ülejooksik, kelle kohta on avaldatud perekonnanimi Oh, on vaikne meeldiv mees, kellel on luupainajad Põhja-Koreasse tagasi saatmisest, rääkis eile tema kirurg.