Palju õnne! Uus-Meremaa peaminister tõi riigi juhtimise kõrvalt lapse ilmale

Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern tõi täna ilmale esiklapse ja võtab kuue nädala puhkuse lapsepuhkuse.

Tütre nime pole veel teatatud. Mullu peaministriks valitud Ardern oli 37 eluaastaga noorim Uus-Meremaa valitsusjuht pärast 1856. aastat. Nüüd sai temast ka riigi esimene naispeaminister, kes on ametis olles sünnitanud. Lapse isa on Arderni elukaaslane Clarke Gayford.

Endine peaminister Helen Clark õnnitles valitsusjuhti ja ütles, et uudis näitab Uus-Meremaa poliitilise kultuuri muutust. „See näitab meie riigi küpsust ja aktsepteerimist, et naistel on vabadus karjääri ja pereelu ühitada,” ütles Clark.

Demokraatia ajaloos on tegu üldse alles teise juhtumiga, kui valitud president või peaminister on ametiajal sünnitanud. 1990. aastal sünnitas lapse ametisolev Pakistani peaminister Benazir Bhutto. Peale nende kahe juhtumi ei ole ükski teine demokraatlikult valitud valitsusjuht või president ametiajal sünnitanud.