Paljastusraamatu autor Wolff: kõik ütlevad, et Trump on nagu laps

Valge Maja telgitaguseid paljastava värske raamatu autor Michael Wolff kaitses USA aja järgi täna hommikul oma teost ja nimetas president Donald Trumpi „meheks, kellel on vähem tõsiseltvõetavust kui kellelgi teisel, kes on kunagi maa peal kõndinud”.

Wolff ütles intervjuus telekanali NBC saatele „Today”, et kõik, kellega ta raamatu jaoks rääkis, kirjeldasid presidenti samamoodi.

Wolffi sõnul ütlesid nad kõik, et Trump on nagu laps.

Wolff ütles, et Trump ei ole see, kellega rääkida, kui asi puudutab tõsiseltvõetavust.

„Minu tõsiseltvõetavuse on kahtluse alla seadnud mees, kellel on vähem tõsiseltvõetavust kui võibolla kellelgi teisel, kes on kunagi praeguseks maa peal kõndinud,” kuulutas Wolff.

Kirjastus Henry Holt avaldas Wolffi raamatu „Fire and Fury: Inside the Trump White House” („Tuli ja raev: sissevaade Trumpi Valgesse Majja”) suure nõudluse tõttu juba täna ja Washingtoni raamatupoodides haarati seda pärast keskööd.

Amazoni menukite edetabeli esikohale jõudis raamat juba kolmapäeval.