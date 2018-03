Palestiinlaste president nimetas USA suursaadikut Iisraelis koerapojaks ja ründas Hamasi

Palestiinlaste president Mahmoud Abbas nimetas eile USA suursaadikut Iisraelis koerapojaks, sest viimane toetab Iisraeli uusasunikke Jordani jõe läänekaldal. Palestiinlaste juhtkonna kogunemisel kõnelnud Abbas süüdistas lisaks Hamasi eelmise nädala pommirünnakus Palestiina peaministri Rami Hamdallah’ autokonvoi vastu Gazas, mis seab ohtu taasleppimise Gazat valitseva Hamasiga, vahendab Reuters.

Abbas süüdistas USA suursaadikut David Friedmanit Läänekalda Iisraeli uusasunike kaitsmises. Friedman on öelnud, et nad ehitavad omaenda maale.

„Koerapoeg ütleb, et nad ehitavad oma maale? Ta on uusasunik ja tema perekond on uusasunikud ja tema on USA suursaadik Tel Avivis. Mida peaksime me temalt ootama?” ütles Abbas vihasel toonil.

Iisraeli uusasunike liikumise tugev toetaja Friedman oli president Trumpi Jeruusalemma Iisraeli pealinnana tunnustamise ja USA saatkonna sinna kolimise otsuse varajane ja innukas eestkõneleja.

Friedman vastas Jeruusalemmas ülemaailmsel antisemitismi vastu võitlemise konverentsil, öeldes: „Tema vastus oli öelda minu kohta koerapoeg. Antisemitism või poliitiline diskursus? Ei ole minu otsustada, ma jätan selle teie otsustada.”

USA esindaja Lähis-Idas Jason Greenblatt tegi avalduse, milles nimetas Abbasi kommentaari ülimalt sobimatuks. Greenblatti sõnul peab Abbas valima vihkava retoorika ning konkreetsete ja praktiliste jõupingutuste vahel oma rahva elukvaliteedi parandamiseks.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et verbaalsete rünnakuteni USA ametniku vastu viisid Abbasi ilmselt Trumpi otsused Jeruusalemma kohta.

„Esimest korda aastakümnete jooksul on USA administratsioon peatanud palestiina juhtide hellitamise ja ütleb neile: mis liig, see liig,” kirjutas Netanyahu Twitteris. „Nähtavasti põhjustas tõe šokk neil enesevalitsuse kadumise.”

Rääkides tülist palestiinlaste organisatsioonide Hamasi ja Fatah’ vahel ütles Abbas, et leppimisega on olnud null edasiminek.

Suhted on hoopis halvenenud pärast seda, kui Hamasi kontrollitud Gazas rünnati 13. märtsil teeäärse pommiga Hamdallah’ ja palestiinlaste julgeolekuülema Majid Faraji autokonvoid. Viga nad siiski ei saanud.

„Me õnnitleme kaht suurt venda (Hamdallah’t ja Faraji), et nad on väljaspool ohtu pärast patust ja põlastusväärset rünnakut, mille pani nende vastu toime Hamasi liikumine Gaza maakitsusel,” ütles Abbas. „Me ei taha neilt juurdlust, me ei taha neilt informatsiooni ja me ei taha neilt midagi, sest me teame täpselt, et nemad, Hamasi liikumine, olid need, kes selle juhtumi toime panid.”