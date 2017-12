Palestiinlaste president Abbas: Washington ei sobi enam rahuprotsessi juhtima, selle peab üle võtma ÜRO

Palestiinlaste president Mahmoud Abbas kutsus ÜRO-d võtma üle Lähis-Ida rahuprotsessi juhtimise ja looma selleks uue mehhanismi, sest Washington ei ole selleks ülesandeks tema sõnul enam sobiv.

Abbas kõneles täna Türgi võõrustatud islamiriikide kohtumisel, mille eesmärk on kujundada ühine seisukoht Jeruusalemma Iisraeli pealinnana tunnustamise kohta USA presidendi Donald Trumpi poolt, vahendab Associated Press.

Abbas ütles, et palestiinlased jäävad kindlaks Iisraeli-Palestiina konflikti rahumeelsele lahendamisele ja jätkavad vägivalla vastu võitlemist. Ta lisas aga, et pärast Trumpi sammu Jeruusalemma osas ei ole Washington enam õiglase läbirääkijana aktsepteeritav.

Veel ütles Abbas, et riikidel, kes on kahe riigi lahenduse poolt, on aeg Palestiinat riigina tunnustada. Ta kutsus neid, kes tunnustavad Iisraeli, ümber mõtlema, sest juudiriik ei ole tema sõnul kinni pidanud ühestki rahvusvahelisest resolutsioonist.

Loe veel

Abbas nimetas Trumpi otsust kuriteoks, mis ohustab maailmarahu. Abbasi sõnul ei tule regiooni rahu, kui maailm ei tunnusta Ida-Jeruusalemma tulevase Palestiina riigi pealinnana.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan nimetas aga Iisraeli terroririigiks. Erdoğan ütles, et Jeruusalemm on punane joon moslemite jaoks, kes ei lepi mingi agressiooniga islami pühapaikade vastu. Erdoğan teatas, et Ida-Jeruusalemm on tulevase Palestiina riigi pealinn ja kutsus riike, mis ei ole Palestiina riiki veel tunnustanud, seda tegema.