Palestiina president: mis sajandi diil? Trumpi rahusobitamine on hoopis sajandi kõrvakiil!

Palestiina president Mahmoud Abbas nimetab USA presidendi Donald Trumpi rahusobitamist Lähis-Idas sajandi suurimaks kõrvakiiluks.

Abbas rõhutas Palestiina liidritega kohtudes, et ei lepi ühegi USA pakutava rahuplaaniga pärast seda, kui president Trump lasi Jeruusalemma tunnustada Iisraeli pealinnana.

Trump omakorda on ähvardanud abistamisest loobuda, kui palestiinlased rahukõnelused tagasi lükkavad. Ja väitnud, et Jeruusalemma tunnustamine võttis rahukõneluste osas suure lõhestava teema laualt.

Palestiina liidrid leiavad, et USA-d ei saa enam võtta erapooletu rahusobitajana, ja kogunesid kaheks päevaks Ramallah’ linna, et Trumpi käigule konkreetne vastus välja mõelda. “Sajandi lepe on sajandi kõrvakiil, meie sellega ei lepi,” ütles Abbas üritusel kõneledes.

USA-s on uue rahuplaaniga tegeldud juba paari viimase kuu jooksul, kuigi täpsemat infot pole sellest avalikkuse ette jõudnud.

Kellele Jeruusalemm kuuluma peaks? See on maailmas üks enim kirgikütvaid riikidevahelisi vaidlusteemasid.

Iisrael peab tervet Jeruusalemma oma pealinnaks. Palestiinlased näevad selle idaosa oma tulevase riigi pealinnana, kuigi Iisraeli väed on selle okupeerinud alates 1967. aastast.

Trump otsustas Jeruusalemma ametlikult Iisraeli pealinnana tunnustada, kuigi asjatundjad hoiatasid, et see muudab probleemi ainult teravamaks, ja USA saatkonna Tel Avivist sinna kolida. Kõik teised riigid jätavad oma saatkonnad Tel Avivisse.