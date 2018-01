Pakistani "tapjamäel" päästeti naismägironija napilt surmasuust, tema kaaslane aga jääb oma nukrat saatust ootama

Päästemeeskond suutis täna päästa prantslanna Elisabeth Revoli, kes jäi Pakistanis "tapjamäena" tuntud mäel hätta. Tema kaaslast kahjuks päästa ei õnnestu.

Revol ja poolakas Tomek Mackiewicz on kogenud mägironijad, kes võtsid ette Himaalaja asuva 8125 meetrit kõrge Nanga Parbati tipu vallutamise. Keeruliste ilma- ja loodusolude tõttu nimetatakse seda ka "tapjamäeks", vahendab New York Times.

Nad jõudsidki tippu, ent kui hakati tagasi minema, siis tabas Mackiewiczi mägihaigus, mida põhjustas vähene hapnik ja madal õhurõhk. Samuti ka ülimadal temperatuur.

Kuna ta ei suutnud enam laskumisega jätkata, jäi ta üksi maha. Revol aga liikus edasi ja kutsus satelliittelefoniga abi. Lõpuks õnnetus päästemeeskonnal temani jõuda ning ta päästeti.

Kahjuks on Mackiewicz sellisel kõrgusel ja asukohas, et tema päästmine oleks päästjatele endile eluohtlik, mistap kahjuks ei õnnestu enam midagi teha. Päästemeeskonna esindaja tunnistas, et seda otsust oli väga raske teha, ent paraku pole valikut.