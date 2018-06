Pakistani Talibani juht suri USA droonirünnakus

Pakistani ametnikud ütlesid, et kohaliku Talibani liider tapeti Afganistani äärealadel USA droonirünnakus.

Pakistani luureametnike sõnul said kolmapäeval toimunud droonirünnakus peale kohaliku Talibani liidri Mullah Fazlullah surma veel neli kõrgemat juhti, kirjutab ajaleht The New York Times.

Rünnak leidis aset Afganistani ja Pakistani piiri lähedal Kunari provintsis.

USA sõjaväe esindaja Afganistanis, kolonelleitnant Martin O’Donnell kinnitas droonirünnaku toimumist Kunari provintsis eesmärgiga tappa terroriorganisatsiooni kõrgem ülem, ent ei lisanud detaile rünnaku edukuse kohta ega kinnitanud Fazlullah surma.

Pakistani Talibani liider Fazlullah on aastaid olnud Pakistanis prioriteetseim tagaotsitav. Märtsis kuulutati välja 5 miljoni dollari suurune preemia info eest, mis viib Talibani liidrini. Tema juhtimise all on kohalik Taliban viinud läbi sadu rünnakuid nii korrakaitsjate kui tsiviilisikute vastu, nende hulgas Peshawari kooli rünnak 2014. aastal, kus tapeti üle 145 inimese, kelle seast vähemalt 132 olid lapsed.

Pakistani Taliban ehk Tehrik-i-Taliban Pakistan on 2007. aastal rajatud katusorganisatsioon, kuhu kuulub umbes 30 üksust Afganistani piiri ääres. Pakistani Taliban ei ole kinnitanud liidri surma ja seda on eelnevalt ka valesti kuulutatud.