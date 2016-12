Pakistan minister eksis internetti ära ja ähvardas Iisraeli tuumasõjaga

Pakistani kaitseminister Khawaja Muhammad Asif hoiatas Iisraeli riiki tuumasõja eest, kui juhtus lugema võltsuudist juudiriigi selletaolisest ähvardusest Islamabadi suunal.

Minister tuletas jõululaupäeval Iisraelile Twitteri vahendusel ootamatult meelde, et Pakistan on tuumariik ja annab rünnaku korral vastulöögi, vahendab ajalehe The New York Times uudisteportaal.

„Iisraeli kaitseminister ähvardas tuumalöögiga, oletades, et Pakistan võitleb Süürias Islamiriigiga,“ kirjutas Asif oma kontol. „Iisrael unustab, et Pakistan on samuti tuumariik.“

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH— Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) December 23, 2016

Ajalehe teatel selgus peagi, et pakistanlast ajendas juudiriiki manitsema libauudis, mille avaldas vandenõuportaal awdnews.com, mis muu seas kuulutas hiljuti, et „Hillary Clinton kavandab Donald Trumpi vastu sõjaväelist riigipööret“, „Vladimir Putin suri juba kahe aasta eest“ ja „Venemaa kavatseb rünnata Saudi Araabiat“.

Pakistani kaitseminister juhtus samalt veebilehelt sel nädalal nimelt lugema artiklit pealkirjaga: „Iisraeli kaitseminister: kui Pakistan sekkub mis tahes ettekäändel maavägedega Süüriasse, hävitame me riigi tuumarünnakuga“.

Iisraeli kaitseministeerium reageeris kärmesti Asifi postitusele samuti Twitteri teel ja märkis, et uudis, millele Pakistani kaitseminister oma kontol viitab, põhineb läbinisti valedel.

„Avaldust, mida seostati Iisraeli endise kaitseministriga, ei eksisteeri,“ toonitas Tel Aviv.