Pagulasi vihkav mees rammis Saksamaal oma autoga rahvahulka: viga sai neli inimest

The Guardian kirjutab, et just viha pagulaste vastu ajendas keskealist meest nii käituma. Koletu vahejuhtum leidis aset ööl vastu tänast.

Esiti üritas ta oma Mercedesega otsa sõita ühele seltskonnale - need inimesed aga jõudsid eest ära kõnniteele hüpata.

Mees sõitis edasi, kui märkas veel ühte rahvahulka. Ta kiirendas ja sõitis neile otsa. Viga sai neli inimest. Politsei kinnitas, et tegu oli inimestega, kes on pärit Süüriast ja Afganistanist. Vigastused on rasked.

Inimesi ramminud mees põgenes sündmuskohalt: ta sõitis edasi Essenisse, kus ta viimaks kinni peeti. Politsei viitab, et ohvrid valis juht sihilikult. Teda motiveeris just viha sisserännanute vastu.

Politsei ei kinnitanud, kas kurjategija on sakslane, ent viidati, et ta elab Essenis.

2018. aasta aprillis sõitis Saksa mees veoautoga Münsteris rahvamassi, tappes neli ja vigastades veel kümneid inimesi. Juht, kellel oli probleeme vaimse tervisega ja kes otsis abi vahetult enne rünnaku korraldamist, tegi enesetapu.

2016. aasta detsembris rammis Tuneesia päritolu mees veoautoga inimesi rahvarohkel jõuluturul Berliinis, röövides 12 elu. Rünnaku eest võttis vastutuse Islamiriik. Juht, kes põgenes sündmuskohalt, tapeti tulevahetuses Itaalia politseinikega.