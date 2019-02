Paavst tunnistas nunnade seksuaalset kuritarvitamist vaimulike poolt, sealhulgas seksiorjust

Paavsti sõnul oli tema eelkäija Benedictus XVI sunnitud laiali saatma terve nunnade koguduse, keda preestrid kuritarvitasid, vahendab BBC News.

Arvatavasti on see esimene kord, kui paavst Franciscus on tunnistanud nunnade seksuaalset kuritarvitamist vaimulike poolt.

Paavsti sõnul püüab kirik selle probleemiga tegelda, aga see toimub endiselt.

„Paavst Benedictusel oli julgust laiali saata naiste kogudus, mis oli teatud tasemel, sest see naiste orjastamine oli sellesse sisenenud – orjastamine, isegi seksuaalse orjastamise punktini – vaimulike või asutaja poolt,” ütles paavst Franciscus.

Vatikani pressiteenistuse esindaja Alessandro Gisotti ütles hiljem CBS Newsile, et kõnealune ordu asus Prantsusmaal.

Franciscuse sõnul on nunnade seksuaalne kuritarvitamine jätkuv probleem, aga see toimub suuresti teatud kogudustes, valdavalt uutes.

Katoliku kiriku nunnade ülemaailmne organisatsioon mõistis eelmise aasta novembris hukka vaikimise ja salatsemise kultuuri, mis on takistanud neil kuritarvitamistest rääkida.

Päevi tagasi mõistis kuritarvitamised hukka ka Vatikani naisteajakiri Women Church World, mis teatas ka, et mõnedel juhtudel on nunni sunnitud preestrite lastest vabanemiseks aborti tegema, mis on katoliiklastel keelatud.