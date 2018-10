Paavst on valmis Põhja-Korea kutsel nende riiki külastama

Vatikani ametnik ütles uudisteagentuurile AP, et paavst on küll valmis riiki külastama, aga enne seda on Põhja-Koreal vaja täita mitu tingimust, et kiriku peal oleks üldse võimalik sellesse kommunistlikku riiki sõita.

Avaldus Vatikanist tuli pärast seda, kui Lõuna-Korea riigipea pressisekretär Kim Eui-kyeom ütles eelmisel nädalal, et Kim Jong-un avaldas soovi kutsuda paavst Franciscus Pyongyangi külla, mille järel Lõuna-Korea president Moon Jae-in viis Vatikani ka Kimi vastavasisulise kirja.

2000. aastal kutsus Kim Jong-uni isa Kim Jong-Il ka paavsti, toona Johannes Pauluse Põhja-Koreasse külla, aga Vatikan, mis ei käi Põhja-Koreaga diplomaatiliselt läbi, keeldus sellest kutsest.

Ametnik Vatikanist teatas aga täna, et paavst on valmis kutse vastu võtma ja Pyongyangi väisama. „Ta (paavst -toim) avaldas oma valmisolekut, aga meil tuleb oodata ametlikku kutset,“ ütles kardinal Pietro Parolin APle. „Juhul, kui reisiga tõsiselt edasi minnakse, tuleb tegeleda ka tingimustega, mille raames saaks visiit aset leida.“