Paavst maandus preestrite ahistamisskandaali valguses Iirimaale

81-aastane paavst kohtub kahe päeva jooksul Iirimaa presidendi Michael Higginsi ja peaministri Leo Varadkariga.

Viimati külastas Iirimaad 1979. aastal paavst Johannes Paulus II. Paavst Franciscus on populaarne sümbol Iirimaal ja kümneid tuhandeid inimesi oodatakse Dublini Croke Parki katoliku kirikut tähistavaks kontserdiks.

Pool miljonit inimest külastavad pühapäeva pärastlõunal toimuvat jumalateenistust, milles osaleb ka paavst. Kõik 500 000 eelmüügis olnud piletid on broneeritud.

Kohalikud protestijad kavatsevad samuti paavsti külastuse ajal korraldada proteste. Katoliku kiriku ahistamisskandaali tauniv protest „Stand for Truth“ toimub Dublinis samal ajal, kui paavst külastab jumalateenistust.

Mõned protestijad on teatanud, et ka nemad on broneerinud piletid jumalateenistuseks, aga ei lähe kohale protestina katoliku kiriku vastu.

Teisipäeval leidis Pennsylvania kohus, et üle 300 katoliku preestri on osariigis seksuaalselt ahistanud lapsi üle seitsmekümne aasta. Kohuse uuring leidis, et ahistamise ohvreid on ilmselt üle tuhande veel lisaks nendele, kes tuvastati.

Vatikan teatas sel nädalal, et paavst kohtub Iirimaal ahistamise ohvritega, aga kohtumiste aega ega paika pole teatatud. Vatikani esindaja Greg Burke lisas, et on väga võimalik, et paavst võtab sõna ahistamiste teemal.