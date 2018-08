Paavst lubas pedofiiliajuhtumite kinnimätsimise lõpetada

Matti Aivar Lind toimetaja RUS

Paavst Foto: Stefano Rellandini, REUTERS

Paavst Franciscus ütles täna pöördumises kõikidele maailma katoliiklastele, et kirikul on vaja neist igaühe abi, et juurida sellest välja „surmakultuur“.