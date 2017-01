Paavst julgustas emasid kirikus imetama

Paavst Franciscus julgustas täna Vatikanis Sixtuse kabelisse ristimistseremooniale kogunenud naisi kirikus imetama.

"Tseremoonia on pisut pikk, keegi seal karjub, sest tal on kõht tühi. Nii see asi käib," sõnas kirikupea, vahendab AFP.

"Emad, andke julgesti oma lastele rinda. Just nagu neitsi Maarja imetas oma last Jeesust," ütles paavst Issanda ristimispüha teenistusele kogunenutele.

Paavst on ka varem avaldanud toetust rinnaga toitmisele ning seda ka avalikus ruumis.

Argentiinlasest paavst ristis täna 28 last - 15 poissi ja 13 tüdrukut.