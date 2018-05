Paavst geidele: Jumal lõi teid sellistena

Rooma paavst Franciscus ütles nädalatagusel kohtumisel Juan Carlos Cruziga, ühele sadadest Tšiili katoliku kiriku pedofiilist preestri ohvritest, et jumal tegi temast gei.

Ajaleht The Guradian märgib, et kiriku pea kõneles homoseksuaalsusest seni tolereerivaimal moel, öeldes Cruzile, et Jumal ja ka tema paavstina armastab meest sellisena, nagu ta on.

Cruzi seksuaalsus tuli kohtumisel paavstiga jutuks, sest osa laste süsteemset pilastamist kinni mätsida üritavatest Tšiili piiskoppidest üritas mehest tema seksuaalsuse tõttu perverti ja valetajat teha.

„Ta (paavst -toim) ütles mulle: „Juan Carlos, see, et sa oled gei, ei tähenda midagi. Jumal lõi sind sellisena ja armastab sind sellisena ning mul ei ole vahet. Paavst armastab sind sellisena. Sul tuleb olla õnnelik sellisena, nagu sa oled“,“ ütles Cruz usutluses ajalehele El Pais.

Tegemist ei ole esimese korraga, mil paavst on väljendanud geide suhtes aktsepteerivat seisukohta: 2013. aastal ütles ta: „kui inimene on gei ja otsib Jumalat ning tal on hea tahe, siis kes olen mina, et teda hukka mõista?“

Tänavune märkus on aga veel üks samm edasi, sest paistab tõendavat, et Franciscus ei usu, et homoseksuaalsus on inimese valik, nagu väidab osa konservatiivsematest usukogukondadest, vaid leiab, et see tuleb sünniga kaasa.