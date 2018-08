Paavst Franciscus muutis katoliku kiriku õpetust surmanuhtluse kohta, mis on nüüd lubamatu

Paavst Franciscus muutis kiriku õpetust surmanuhtluse kohta ja teatas, et see on alati lubamatu, sest see ründab kõigi inimeste loomupärast väärikust.

Vatikan teatas, et Franciscus kiitis heaks muudatuse katoliku kiriku katekismuses, mis on kiriku ametlike õpetuste kogu. Seni oli katekismuses öeldud, et kirik ei välista surmanuhtluse kasutamist, kui see on ainus viis kaitsta inimelusid ebaõiglase agressori vastu, vahendab Associated Press.

Uus õpetus, mida sisaldab katekismus nr 2267, ütleb, et senine seisukoht on vananenud ja on uusi viise ühise heaolu kaitsmiseks.

„Sellest järelduvalt õpetab kirik evangeeliumi valguses, et surmanuhtlus on lubamatu, sest see on rünnak inimese puutumatuse ja väärikuse vastu, ning ta teeb pühendunult tööd selle kaotamiseks üle maailma,” öeldakse mais heaks kiidetud, aga alles täna avaldatud uues tekstis.

Kaaskirjas ütleb Vatikani doktriinibüroo, et katoliikliku doktriini areng surmanuhtluse osas ei ole vastuolus varasemate õpetustega, vaid pigem nende evolutsioon.