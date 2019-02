Franciscus avas neli päeva kestva tippkohtumise, öeldes katoliikliku hierarhia kõrgematele esindajatele, et on nende oma kohus võidelda efektiivselt lapsi vägistanud ja pilastanud preestrite kuritegude vastu ja tegelda nende tagajärgedega, vahendab Associated Press.

Paavst käskis piiskoppide konverentside ja usuordude 190 juhil kuulata õiglust tahtvate noorte karjeid ja haarata võimalusest muuta see kurjus võimaluseks mõistmiseks ja puhastumiseks.

„Jumala püha rahvas vaatab ja ei oota mitte ainult lihtsat ja ilmselget hukkamõistu, vaid tõhusate ja konkreetsete meetmete loomist,” ütles paavst.