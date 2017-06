Ozerov: Islamiriigi juht hukkus pea 100% tõenäosusega

Venemaa parlamendi kaitsekomitee juhi Viktor Ozerovi sõnul hukkus Islamiriigi juht Abu Bakr al-Baghdadi pea 100% tõenäosusega.

Õhurünnak, milles terroriorganisatsiooni juht väidetavalt hukkus, leidis aset 28. mail Islamiriigi (ISIS) de facto pealinna Ar-Raqqah lõunaosas, vahendab uudisteagentuur Interfax.

Terroriorganisatsiooni liidrite nõupidamispaika pommitati lennukitelt Su-35 ja Su-34. Väidetavalt hukkus veel mitu Islamiriigi kõrget tegelast.

Ozerovi väitel ei oleks kaitseministeerium al-Baghdadi surmast teada andnud, kui see olnuks arvamusel, et seesugune informatsioon ei ole tõene. „Ma arvan, et see informatsioon on pea 100% tõenäosusega täpne. Tõsiasi, et Islamiriik ei ole oma juhti jätkuvalt näidanud ainult suurendab meie kindlustunnet, et al-Baghdadi on tapetud,“ ütles ta.

Varem on korduvalt ekslikult teatatud nii al-Baghdadi haavatasaamisest kui surmast.