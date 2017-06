Otsid tööd? Šotimaa pere pakub kummitavas majas lapsehoidjale üüratut palka

Šotimaa perekond otsib lapsehoidjat 5- ja 7-aastasele lapsele ja pakub töötasuks 50 000 naela ehk üle 57 000 euro aastas ehk umbes 4800 eurot kuus.

Vanemate kirjeldusel tuleb töötada lummavate vaadetega armsas, ruumikas, ajaloolises majas. Väike konks on siiski ka – majas väidetavalt kummitab, vahendab The Telegraph.

Perenaine kirjutab kuulutuses, et nemad on majas elanud ligi kümme aastat. „Meile öeldi maja ostes, et seal kummitab, kuid suhtusime avatud meelega ja otsustasime maja osta sellest hoolimata,“ kirjutas ema Childcare.co.uk lehel lapsehoidjat otsides.

„Aasta jooksul on lahkunud viis lapsehoidjat, kes kõik on põhjusena toonud üleloomulikud juhtumid, seal hulgas veidrad hääled, purunev klaas ja liikuv mööbel. See on ilmselgelt olnud meie laste jaoks väga muutusterikas periood,“ rääkis ta.

„Me ise ei ole üleloomulikke juhtumeid kogenud, kuivõrd need on juhtunud ajal, mil me kodust ära olime, kuid me maksame rõõmuga tavapärast rohkem, ja tunneme, et on oluline olla nii otsekohene kui võimalik, et leida õige inimene,“ lisas ta.

Childcare.co.uk tegevfirektor Richard Conway ütles, et kuulutust nähes olid töötajad hämmeldunud. Mõnigi ettevõtte töötaja oli skeptiline, kuid pärast perekonna ja nende endiste töötajatega rääkimist saadi aru, et tegu on ehtsa tööpakkumisega. „Meie kodulehel on sadu tuhandeid kuulutusi ja me loodame, et üks neist tööotsijaist saab seda perekonda aidata.“

Conway sõnul on kodulehe kaudu ka varem üsna veidrad ja imelised perekonnad lapsehoidja leidnud, kuid see on mehe hinnangul siiski ilmselt kõige huvitavam lugu, mida nad kuulnud on. „Perekond on meile kinnitanud, et ühegi majaelanikuga pole midagi halba juhtunud, kuid lapsehoidja peab olema tugeva loomuga,“ lisas ta.