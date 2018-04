OTSEVIDEO ja FOTOD | YouTube'i peakontori juures tulistatakse: USA meedia andmetel on vigastatuid

YouTube'i peakontori juures Californias San Brunos oli täna kuulda tulistamist. Fox News vahendab, et mitmed inimesed said viga ja viidi haiglasse.

Ajalehe The Los Angeles Times teatel on kohapeal hulgaliselt parameedikuid ja politsei, kes on palunud inimestel piirkonda mitte tulla ja peakontori lähedal viibivatel inimestel otsida varju.

Telekanal KTVU vahendab, et ühe kohalviibinu sõnutsi oli kuulda paljusid laske, tulistati nii hoones sees kui selle vahetus läheduses.

We were sitting in a meeting and then we heard people running because it was rumbling the floor. First thought was earthquake. https://t.co/gmolQmRXm1

— Todd Sherman (@tdd) April 3, 2018

YouTube'i töötaja Todd Sherman säutus kella 13 paiku kohaliku aja järgi oma Twitteri kontol, et sündmuskohalt pagevad inimesed on nähtavas paanikas. Mehe sõnul oli vaatepilt jõhker ja ühe koridori põrandal oli näha vereloiku.

Loe veel

Tactical vehicle has arrived and staging behind our building. #youtubeshooting pic.twitter.com/XveZxQNpgC

— Erin (@erinjeanc) April 3, 2018

Snapchati postitatud videotest on näha, kuidas inimesed kõnnivad tänaval, käed pea kohal. Erivarustuses politseijõud on maja ümber piiranud.

Väidetavalt sisenes hoonesse ka läbirääkija.

SWAT has arrived on site. And we saw a negotiator go in #youtubeshooting pic.twitter.com/MSRMWUXZPB— Erin (@erinjeanc) April 3, 2018

Google lubas, et omalt poolt jagatakse täpsemat infot kohe, kui see võimalik.