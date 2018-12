OTSEPILT, VIDEO JA FOTOD | Strasbourgi jõuluturu lähistel toimunud tulistamises sai kaks inimest surma ja 11 haavata, kahtlusalune on vabaduses

Mes pensées sont avec les victimes de la fusillade de Strasbourg que je condamne avec grande fermeté. Strasbourg est par excellence une ville symbole de la paix & de la démocratie européennes. Des valeurs que nous défendrons toujours. La Commission se tient aux côtés de la France

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) December 11, 2018

Eesti Päevalehe ajakirjanik: segadus on suur

Kella 22 ajal kesklinnas, sündmuspaiga lähistel asuvas restoranis viibinud Eesti Päevalehe ajakirjaniku Kadri Veermäe sõnul keeras kelner uksed lukku ja keegi välja ei saanud.

“Räägitakse, et ühes kebabikohas on pantvange võetud. Segadus on suur, kelner vaatab uudiseid, külastajad helistavad lähedastele,” kirjeldab Veermäe kell 22.10 valitsevat segadust.

Umbes 22.15 paiku lasti restoranikülastajad siiski tänavale.

“Kogu kesklinn on inimtühi, kõik kohad on kinni ja ühest teise korruse korterist kutsuti inimesi sisse,” lisas tänaval liikunud Veermäe.

22.45 kostus jõuluturu lähistelt kisa ja oli näha politseinikke. “Meid aeti Place Kléberi (foto väljakust all — toim) juurest väga resoluutselt eemale,” ütles Veermäe.

“Politseiautode väljuhäälditest kõlab ohuteateid ja igas söögikohas on inimesed internetis ja otsivad informatsiooni,” kirjeldas ta kell 22.55.

Politseinikud ajavad tänavalviibijaid endiselt siseruumidesse. "Uks keerati just lukku," sõnas paarkümmend meetrit jõuluturust eemal asuvasse kohvikusse suunatud Veermäe kell 23.10.

Veerand tundi hiljem pandi kohvikus tuled kustu, lasti aknakatted ette ja kästi akendest eemale hoida.

"Tänavatel kõndijad peavad käed üles tõstma ja nad otsitakse läbi," lisas Veermäe.

Kuigi hetkel puudub info terroristi tabamisest, teatas Veermäe kesköö paiku, et tänavatel liigub nüüd juba inimesi ja kõiki siseruumidesse ei aeta.

Kell 00.12 lasti inimesed ka kohvikust, kus Veermäe viibis, tänavale. "Olukord tundub rahulik. Inimesed lahkuvad läbi tagaukse, kuidas taksot saada on keeruline."

Loe veel

ERRi ajakirjanik Mall Mälberg: oleme restoranis kinni

Strasbourg’is tulistamispaiga lähistel viibib ka ERR-i ajakirjanik Mall Mälberg. “Ma istun Kleberi väljaku ääres restoranis. Laske me otseselt ei kuulnud. Teame, et väidetavalt on üks inimene surma saanud. Jõuluturg on kinni, ühtki tuld ei põle, trammiliiklus on suletud. Restoranist keegi välja ei lähe. Me teame sama palju kui teisedki, aga välja me siit ei saa,” rääkis ta, vahendab ERRi uudisteportaal.

“See imeilus, Euroopa üks ilusamaid jõuluturge, kuhu ma puhkuse ajal tulin, on maas täiesti — ei mingit tuld, tänavad on tühjad. Rohkem ei oska öelda, olen esimest korda sellises olukorras, et ma olen tulistamise keskel,” lisas Mälberg.

“Täielik pimedus on ümberringi, ühtki tuld ei põle, kõik on suletud. See on tundmatuseni muutunud, veel kaks tundi tagasi oli siin imeilus, Euroopa üks ilusamaid jõuluturge, nüüd ei ole midagi.”

Airis Meier: tulistamine toimub mitmes kohas

“Olen Strasbourgis ning samuti olin teel eestlaste õhtusöögile. Kõndisin mööda kanalit ja kuulasin kõrvaklappidega Kuku raadio saadet, kui äkki hakkasid inimesed jooksma ja rahvas suunati kesklinnast välja,” rääkis Airis Meier kell 22.33.

Ma ikka võtsin suuna eestlaste õhtusöögi koha juurde, kuid restorani sisse mind ei lastud. Politseinik ütles: “Proua, minge ära. Siin on ohtlik”. Hiljem kuulsin kolleegide käest, et nemad istusid restoranis pimedas lõksus. Selleks ajaks polnud veel mingit infot. Üks laip olevat restorani ees maas lebanud. Tulistamine toimub paralleelselt mitmes kohas,” kirjeldas valitsevat olukorda Meier.

“Siis kolleeg helistas ja ütles, et pean siseruumides olema. Nüüd istungi kohvikus vangis. Tänavad on sireenides.”

Uudis on täiendamisel!